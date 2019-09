Caltanissetta, 22enne ubriaco distrugge specchietti di auto: sorpreso dalla polizia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno fermato un ragazzo di 22enne intento a distruggere specchietti di auto.

A quanto pare il giovane, probabilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, sarebbe stato sorpreso da una Volante mentre era intento a colpire alcuni autoveicoli parcheggiati in Piazza Calatafimi rovinandone gli esterni. Solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori del 118 il ragazzo sarebbe stato calmato e portato in Questura per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia