Caltanissetta, 24enne afghano trova portafoglio e lo porta in questura: nessuna ricompensa richiesta

Nei giorni scorsi un 24enne afghano si è reso protagonista di un encomiabile gesto a Caltanissetta.

Mentre camminava tranquillamente per Corso Vittorio Emanuele, il giovane avrebbe trovato per terra un portafoglio con all’interno 200 euro in contanti. Costatando che nei paraggi non ci fosse nessuno a reclamare l’oggetto, il 24enne di professione mediatore culturale, ha pensato bene di portarlo in questura.

Dai documenti e dalle carte di credito presenti all’interno del portafoglio i poliziotti sono riusciti a risalire al legittimo proprietario, un 80enne pensionato, il quale non si era nemmeno accorto di averlo smarrito.

Per legge, chi ritrova un oggetto smarrito o una somma di denaro è tenuto a restituirla potendo vantare la richiesta di un premio equivalente al 10% del valore dell’oggetto o della somma ritrovata, ma il 24enne afghano, con un altro gesto di amore verso il prossimo, ha deciso di rinunziarvi ricevendo il plauso e gli encomi da parte delle autorità.

Di Pietro Geremia