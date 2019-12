Caltanissetta, 68enne di Favara perde il controllo dell’auto e si ribalta

Print This Post

Paura ieri pomeriggio in viale Candura, nei pressi dello stadio comunale a Caltanissetta, un 68enne di Favara, a bordo di una Fiat Punto, intorno alle 19.30 avrebbe perso il controllo del mezzo ribaltandosi.

Per fortuna nessuna conseguenza fisica per il conducente, rimasto miracolosamente illeso, sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma l’uomo avrebbe dichiarato di stare bene rifiutando un eventuale ricovero per accertamenti.

Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica del sinistro autonomo.

Foto: www.seguonews.it