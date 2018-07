Caltanissetta, 70enne si lancia nel vuoto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una vera e propria tragedia ha visto come protagonista la città di Caltanissetta nel fine settimana appena trascorso.

A quanto pare infatti, A.A., un 70enne nisseno, si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto da una finestra sita al quarto piano di uno stabile dove l’anziano stesso viveva.

L’estremo gesto sarebbe stato il culmine di una forte depressione dell’uomo, crisi per la quale era già in cura da tempo ma che, purtroppo, non ha avuto gli effetti sperati.

Immediatamente dopo lo schianto al suolo, sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne, sia gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini.

Di Pietro Geremia