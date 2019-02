Caltanissetta, 75enne si schianta con l’auto contro abitazione: deceduto in ospedale

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri nel comune di Vallelunga Pratameno, paese in provincia di Caltanissetta.

A quanto pare infatti G.B., un 75enne del posto, dopo aver avuto un malore si sarebbe schiantato a bordo della propria auto contro una palazzina sita in via Washington.

In seguito al sinistro sono stati chiamati i soccorritori del 118 i quali, una volta giunti sul posto, hanno immediatamente caricato in ambulanza l’anziano per trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Mussomeli dove sfortunatamente il suo cuore, nonostante gli sforzi dei medici, non ha più retto decedendo poco dopo.

Di Pietro Geremia