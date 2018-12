Caltanissetta, accoltella una coetanea per gelosia: 17enne si costituisce

Connect on Linked in

Dopodue giorni di silenzio si è finalmente costituita la 17enne che due giorni faha accoltellato una coetanea per motivi passionali.

Il drammatico evento è avvenuto a Gela dove, per via di una gelosia sfrenata,la giovane avrebbe dunque sferrato una tremenda coltellata con un coltello aserramanico da cacciatori alla rivale nonché compagna di corso da estetista,provocandole così svariate ferite da taglio al punto tale da essere statonecessario il sul ricovero presso l’ospedale dove si trova tutt’ora in prognosiriservata ma fortunatamente non in pericolo di vita.

L’accoltellatrice, su disposizione del procuratore per i minorenni di Caltanissetta, Laura Vaccaro, è stata condotta in un centro diaccoglienza.

Di Pietro Geremia