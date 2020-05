Caltanissetta, anziana viene scippata in pieno centro: arrestato 54enne

Print This Post

Nella giornata di ieri gli uomini dell’arma dei carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un 54enne del posto per aver tentato di scippare una anziana di 87 anni.

Tutto sarebbe avvenuto in pieno centro storico dove l’uomo, una volta avvistata la pensionata, le si sarebbe fiondato addosso cercando di afferrare la borsa per poi darsi alla fuga.

Sfortunatamente per il malfattore però alcuni passanti, vedendo la scena, sarebbero riusciti a bloccarlo fino all’arrivo dei militari nisseni ai quali, dopo essere stato arrestato, avrebbe dichiarato di aver commesso il fatto per fare un regalo al figlio che si trovava in istituto dall’età di 3 anni.

Essendo stato beccato in flagrante il 54enne è stato processato per direttissima dove il giudice, ascoltando il pentimento del reo, avrebbe disposto il suo arresto e il successivo scarceramento disponendo però l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.