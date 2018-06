Caltanissetta, arrivano 8 piloni per proteggere area pedonale

Print This Post

Caltanissetta sempre più blindata. In seguito all’istallazione di due piloni avvenuta circa un anno fa in corso Vittorio Emanuele, a partire da oggi è prevista l’istallazione di ulteriori 8 piloni a scomparsa nel tratto compreso tra il municipio e la statua di Re Umberto I al Collegio, al fine non solo di proteggere la strada diventata pedonabile da ben 4 anni, ma anche di scoraggiare gli automobilisti furbetti che cercano di aggirare l’ostacolo.

Nello specifico, i primi tre verranno posizionati all’incrocio tra corso Umberto e corso Vittorio Emanuele, altri 3 saranno istallati ditro la statua mentre gli ultimi due vicino il Palazzo Moncada Bauffremont.

Di Pietro Geremia