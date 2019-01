Caltanissetta, ascensore fuori uso: bloccata avvocatessa disabile

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella di ieri per una avvocatessa penalista disabile di Caltanissetta che avrebbe passato degli interminabili minuti senza utilizzare l’ascensore per ben un’ora e mezza.

Nel dettaglio, durante quella che avrebbe dovuto essere una normale giornata lavorativa l’avvocatessa nissena si era recata presso degli uffici giudiziari per una notifica. Una volta parcheggiata l’auto nel posto riservato ai disabili, avrebbe raggiunto l’ascensore per poi rendersi conto che era guasto da più di un mese.

“Come è possibile che nel 2019 succedano queste cose e

alla gente viene di fatto impedito di fare il proprio lavoro per un simile

inconveniente. Grazie a quello che ieri è accaduto a me, rimasta in attesa

un’ora a mezzo, qualcosa si è mosso” – ha dichiarato la legale nissena.

Di Pietro Geremia