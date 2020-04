Caltanissetta, attraversa la strada e viene travolto da un furgone: ferito 58enne tunisino

Print This Post

Se l’è vista decisamente

brutta nella giornata di ieri un 58enne di origini tunisine.

L’uomo, residente a

Caltanissetta, stava attraversando tranquillamente la strada sulle strisce

pedonali quando ad un certo punto è stato letteralmente travolto da un furgone venendo

così scaraventato sul duro asfalto.

Una volta avvenuto in sinistro il conducente del mezzo pesante si è

immediatamente fermato a prestare soccorso alla povera vittima che, nel giro di

pochi minuti, è stata raggiunta dagli operatori del 118 e trasportata

immediatamente in codice giallo presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia

dove i medici avrebbero fortunatamente giudicato le ferite non gravi.