Caltanissetta, auto a fuoco nella notte: proprietario si precipita in strada per spegnere le fiamme

Una notte di fuoco quella appena trascorsa a Caltanissetta.

Una Fiat 500 di proprietà di un operaio di 40 anni è stata misteriosamente avvolta dalle fiamme.

Non appena accorto dell’incendio, avvenuto intorno a mezzanotte, l’uomo si sarebbe precipitato in strada con secchi d’acqua sperando di attutire le fiamme in attesa dell’arrivo di una squadra di vigili del fuoco.

Arrivati sul posto, i pompieri sono riusciti a domare il fuoco mettendo in poco tempo in sicurezza l’intera zona.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini di rito atte a chiarire le origini del rogo.