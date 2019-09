Caltanissetta, auto della polizia coinvolta in incidente: 3 i feriti

Print This Post

Poteva finire decisamente male l’incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri lungo la statale 626.

A quanto pare in uno svincolo che porterebbe alla A19 un’auto non avrebbe rispettato uno stop continuando la propria corsa finendo così con il travolgere un mezzo della polizia stradale.

Immediatamente dopo l’impatto sul posto si sarebbero recate 3 ambulanze del 118 di Caltanissetta che avrebbero trasportato altrettanti agenti feriti all’ospedale Sant’Elia e al nosocomio di Enna per le cure del caso.

Di Pietro Geremia