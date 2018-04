Caltanissetta, auto investe 3 anziane che andavano in chiesa : morta donna di 82anni

Connect on Linked in

Decisamente una brutta veglia di Pasqua quella passata da tre donne di Caltanissetta.

Mentre si stavano recando nella parrocchia di San Pietro per assistere alla veglia di Pasqua infatti, tre anziane di 82 e 93 anni sono state travolte da un’auto in via de Cosmi.

Nel dettaglio, il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 22:00, in via De Cosmi, quando le tre donne sarebbero state prese in pieno da una Fiat Panda che, per motivi ancora da chiarire, si è scagliata contro la folla di credenti.

Subito dopo il sinistro le tre pensionate sono state soccorse e trasportate d’urgenza all’ospedale in condizioni gravissime.

Una delle tre, Lucia Costa, di 82 anni, ieri mattina è morta a causa delle lesioni riportate nell’impatto, mentre le altre due avrebbero riportato diversi traumi. Sull’episodio indagano i carabinieri di Caltanissetta.

Di Pietro Geremia