Caltanissetta, auto si ribalta: grave un 75enne

Un fine settimana decisamente da dimenticare quello appena trascorso tra i territori di Delia e Sommatino.

Lungo la Strada Statale 119 infatti pare che un uomo di 75 anni, per cause ancora da chiarire, abbia perso il controllo del proprio mezzo iniziando a sbandare violentemente per poi finire col ribaltarsi.

In seguito a quello che pare sia stato un sinistro autonomo si sono immediatamente recati i sanitari del 118 i quali, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato in ambulanza l’anziano presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici avrebbero giudicato gravi le sue condizioni stabilendo la prognosi riservata.

Sul posto anche gli uomini delle forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi di rito atti a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Di Pietro Geremia