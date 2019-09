Caltanissetta, barbagianni vaga sulla SS 626: salvato dalla polizia

Salvare vite è il loro mestiere e che siano umane o animali è irrilevante per gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta.

Nella sera scorsa alcuni automobilisti che stavano percorrendo la SS 626 Caltanissetta-Gela avrebbero segnalato alla pubblica autorità la presenza di un volatile ferito a ridosso della strada. Una volta ricevuta la chiamata, gli agenti della sezione Voltanti si sarebbero fiondati sul posto indicato riuscendo così a scoprire come il volatile misterioso non era altro che un bellissimo esemplare di barbagianni che, dopo essere stato recuperato e messo in salvo dalle auto in corsa, sarebbe stato portato da un veterinario in attesa del trasferimento presso un centro specializzato che si occuperà di rimetterlo in sesto per poi liberarlo.