Caltanissetta, beccato ad abbandonare rifiuti speciali: comminata multa da 600 euro

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra in dirittura di arrivo l’epoca dell’abbandono selvaggio di rifiuti a Caltanissetta.

Nei giorni scorsi un uomo originario del nisseno avrebbe ricevuto una maximulta da 600 euro per aver abbandonato dei rifiuti speciali all’interno di una casa diroccata.

A beccarlo sono stati gli uomini della polizia municipale i quali, tramite l’uso di telecamere di sorveglianza hanno intravisto l’autore del fatto scaricare dalla propria motoape una grossa quantità di spazzatura e andare via come se nulla fosse.

Grazie ai filmati registrati lo sporcaccione è stato dunque individuato dagli agenti nisseni e multato per la sua inciviltà.