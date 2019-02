Caltanissetta, beccato alla guida sotto effetto di stupefacenti: denunciato 20enne

Print This Post

Gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà alla procura della repubblica nissena un 20enne per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

Nel dettaglio, pare che in seguito ad un normale controllo del territorio il giovane sia stato bloccato dai poliziotti. Al diniego del 20enne di sottoporsi al test gli agenti insospettiti, hanno così deciso di effettuare una perquisizione personale non solo del giovane ma anche dei passeggeri a bordo dell’auto, rinvenendo così ben 2 stecche di hashish all’interno della borsa di una ragazza.

In seguito alle formalità di rito, la ragazza è stata segnalata alla locale prefettura mentre il 20enne è stato denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica.

Di Pietro Geremia