Caltanissetta, beccato con cocaina in auto: arrestato 26enne

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno arrestato

un 26enne originario del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di

sostanze stupefacenti.

L’operazione delle forze dell’ordine è stata effettuata lungo uno svincolo

della A19 che conduce a Caltanissetta dove il ragazzo è stato notato a bordo

della propria autovettura per poi essere seguito fino in via Borremas dove è

stato fermato.

Una volta bloccato, il 26enne avrebbe manifestato dei chiari segni di

nervosismo portando così gli agenti a perquisire il mezzo dove è stato

ritrovato un sacchetto di cellophane contenente ben 31 grammi di cocaina che,

se immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 2.000 euro.

Sequestrata la sostanza stupefacente e portato il

ragazzo in Questura per le formalità di rito, il pubblico ministero ha disposto

nei suoi confronti la conduzione nel carcere di Malaspina.