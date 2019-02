Caltanissetta, cade da impalcatura: morto operaio 48enne

Print This Post

Un’ennesima morte sul lavoro è avvenuta nella giornata di ieri in Sicilia.

Un 48enne originario di San Cataldo, paese in provincia di Caltanissetta, pare che per motivi ancora da chiarire sia caduto da una impalcatura sita in un cantiere di contrada Babbaura, sbattendo violentemente la testa e riportando un trauna cranico risultato poi fatale.

In seguito al sinistro si sono recati sul posto i carabinieri nisseni i quali hanno verificato l’altezza dell’impalcatura e le condizioni di sicurezza in atto nel cantiere.

Di Pietro Geremia