Caltanissetta, calci e pugni alla nuova compagna: denunciato 40enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi un 40enne originario di Caltanissetta è stato denunciato da parte degli uomini della polizia di Stato per i reati di lesioni personali e maltrattamenti in famiglia.

Stando a quanto emerso dalle indagini pare che l’uomo, già ammonito dal Questore per episodi di violenza commessi nei confronti dell’ex, in seguito ad una accesa discussione con la nuova compagna l’abbi aggredita fisicamente colpendola con pugni al volto tali da causarle lesioni gravi.

Dopo il brutale pestaggio la povera vittima si sarebbe immediatamente recata a denunciare l’ignobile fatto riferendo di essere stata maltrattata già altre volte dall’orco ma di non aver denunciato gli episodi.

Una volta riportato tutto e fatta trasferire la donna al pronto soccorso per le cure del caso, gli agenti nisseni si sarebbero recati nell’abitazione in questione dove avrebbero identificato e condotto in Questura l’aggressore la cui posizione sarebbe tuttora al vaglio da parte dell’Autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia