Caltanissetta, carabinieri trovano, sequestrano e distruggono 300 piante di marijuana

Un duro colpo alla criminalità organizzata e agli spacciatori di sostanze stupefacenti è stato dato dagli uomini dell’arma dei carabinieri di Caltanissetta nei giorni scorsi. In seguito ad un controllo lungo le campagne di Gela, i militari del reparto territoriale di Gela e dallo squadrone “Cacciatori” di Sicilia hanno scoperto una piantagione di ben 300 piante di marijuana ancora in essiccazione. A far richiedere l’intervento dei carabinieri è stato il forte odore proveniente dal processo di essiccazione all’interno di un casolare abbandonato, il quale conteneva dunque al suo interno piante di ben 2 metri di altezza ammassate alla rinfusa per un valore totale di circa 80 mila euro. In seguito al loro ritrovamento, le piante “incriminate” sono state sequestrate e distrutte.

Di Pietro Geremia