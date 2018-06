Caltanissetta, caso Montante: Commissione Antimafia siciliana acquisisce nuovi documenti

Print This Post

Quello che viene ormai definito “Sistema Montante”, l’ex presidente di Sicindustria arrestato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, assume sfaccettature sempre più varie all’interno della politica siciliana.

Ad interessarsi del caso adesso è la commissione regionale Antimafia siciliana, la quale ha voluto acquisire la documentazione depositata dal vice direttore dell’Espresso Lirio Abate e dall’ex responsabile dello sportello Sprint per l’internazionalizzazione delle imprese della Regione Maria Stassi per incrociare le loro deposizioni con i dati fin’ora in possesso.

A quanto pare infatti, sembra che Abate abbia confermato in sede dibattimentale di avere incontrato Montante per motivi professionali e sempre in presenza di altre persone, consegnando inoltre ai magistrati alcuni articoli di stampa, tra cui quello nel quale criticava la scelta dei probiviri di Confindustria di mettere fuori dall’associazione Marco Venturi, uno degli accusatori del “Sistema Montante”.

Per quanto riguarda Stassi invece, la donna avrebbe sostenuto che le decisioni prese dai dirigenti dell’assessorato alle Attività produttive erano dettate da indirizzi politici dell’allora governo e non quindi delle scelte individuali.

Di Pietro Geremia