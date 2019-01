Caltanissetta, Caso Saguto: condannato ex magistrato Licata

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri il Gup di Caltanissetta Marcello Testaquadra ha emesso la sentenza di condanna a 2 anni e 4 mesi ai danni dell’ex magistrato della sezione Misure di prevenzione di Palermo, Fabio Licata.

Nel dettaglio, la condanna è stata comminata a Licata per il reato di falsi materiali, mentre invece è stato assolto per il reato di per abuso d’ufficio e rivelazione di segreto. Per il coimputato Tommaso Virga, consigliere di corte d’appello ed ex membro del Csm, è arrivata l’assoluzione totale.

Una vittoria a metà quindi quella avuta dall’accusa condotta dai pm Claudia Pasciuti e Maurizio Bonaccorso i quali avevano chiesto un anno e sei mesi per Virga e tre anni per Licata.

Di Pietro Geremia