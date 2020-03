Caltanissetta, Cefpas mette a disposizione corsi per 240 posti

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il Cefpas di Caltanissetta ha messo al

bando 240 posti inerenti a corsi di formazione in medicina d’emergenza.

Il concorso è aperto a tutti i laureati in medicina e chirurgia anche se non ancora specializzati e prevede una quota di iscrizione i 2400 euro a partecipante a seguito della quale l’intera somma verrà rimborsata ai partecipanti con un’aggiunta di una retribuzione circa 22.700 euro l’anno per due anni.

Il termine ultimo per poter partecipare è il 16 dicembre e i potenziali candidati dovranno mandare tramite Pec la propria domanda d’iscrizione all’indirizzo cefpas@legalmail.it utilizzando i moduli prestampati reperibili nel bando di concorso.

Di Pietro Geremia