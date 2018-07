Caltanissetta, conosce una 18enne ubriaca: 20enne ne approfitta e la violenta

Print This Post

Quella che avrebbe dovuto essere una serata di puro divertimento si è trasformata in un incubo per una 18enne di Gela, in provincia di Caltanissetta.

A quanto pare infatti la ragazza, andata ad una festa è stata violentata da un 20enne gelese proprio mentre si trovava in forte stato di alterazione psicofisica dovuta all’alcool.

Nel dettaglio, i due si erano conosciuti poco prima in discoteca ma, l’uso smodato degli alcolici aveva fatto sentire male la 18enne tanto da mettersi in auto a riposare. Il ragazzo però, con la scusa di sincerarsi delle sue condizioni, si è messo alla guida dell’auto trasferendosi in zona appartata, dove poi avrebbe abusato della malcapitata.

Ripresasi dallo stato di choc dovuto al alla particolare e movimentata serata, la giovane si così è recata presso la caserma dell’arma dei carabinieri nissena a denunciate l’increscioso fatto. Una volta spiegata la situazione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela, si sono immediatamente lanciati alla ricerca dell’aggressore, subito identificato, che veniva raggiunto e bloccato.

Il giovane, vedendosi alle strette ha confessato il proprio gesto, venendo così tratto in arresto e trasferito in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia