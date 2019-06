Caltanissetta, depredano supermercati e scappano: presi in 4

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno denunciato nella giornata di ieri 4 palermitani, un uomo e tre donne, con l’accusa si furto aggravato in concorso.

Tutto ha avuto inizio in seguito ad un normale controllo del territorio posto in essere dagli agenti i quali avrebbero notato una Mercedes Classe A con a bordo 3 passeggeri i quali, vedendo i poliziotti, avrebbero aumentato l’andatura del mezzo insospettendo così i rappresentati delle forze dell’ordine che si sono messi all’inseguimento.

Una volta bloccati, i sospettati sarebbero stati posti a perquisizione personale e dell’auto dove gli agenti avrebbero ritrovato della merce depredata da ben 4 supermercati della zona per un valore di ben 3.000 euro.

In seguito è stato pure identificato un ulteriore complice dei malfattori e una volta portati tutti in Questura e svolte le formalità di rito sono tutti stati denunciati alla Procura delle Repubblica per furto.

Di Pietro Geremia