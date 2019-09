Caltanissetta, detiene illegalmente munizioni: denunciato 34enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno denunciato un 34enne del posto per il reato di detenzione abusiva di munizioni.

Tutto avrebbe avuto inizio da una chiamata anonima alla centrale operativa in cui veniva segnalata la presenza di un uomo che sparava a dei volatili in contrada Misteci/Besaro.

Una volta giunti sul posto, gli agenti avrebbero identificato il 34enne, possessore di armi e munizioni regolarmente detenute, che avrebbe dichiarato di stare provando delle armi negando però di sparare a degli uccelli.

Durante una rapida occhiata al luogo i poliziotti avrebbero però ritrovato un sacchetto pieno di ben 49 proiettili per pistole, di diverso calibro non regolarmente denunciate e di proprietà del trentaquattrenne, motivo per il quale è stato fatto scattare non solo il sequestro precauzionale di tutte le armi rinvenute ma anche la denuncia in capo al sospetto per detenzione abusiva di munizioni.

Di Pietro Geremia