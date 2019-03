Caltanissetta, Droga e armi: tre pregiudicati arrestati

Connect on Linked in

Tre pregiudicati di Niscemi sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di altrettanti ordini di custodia cautelare emessi dal gip del tribunale di Gela, su richiesta della Procura, perché accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di stupefacenti,



detenzione illegale di armi clandestine e danneggiamento tramite incendio. Sono Gaetano e Pasquale Bergamo, di 40 e di 21 anni, entrambi rinchiusi nel carcere di Gela (dove Gaetano era già detenuto per altra causa), e Giovanni Galanti, di 28 anni, collocato agli arresti domiciliari.

Gli indagati. A Gaetano Bergamo, già ristretto nella Casa Circondariale di Gela per altra causa, è stata notificata l’’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile di diversi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti – cocaina e marijuana – e di detenzione illegale di armi clandestine. A suo carico è stata, inoltre, applicata la misura degli arresti domiciliari per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Il ventenne Pasquale Bergamo, anche lui condotto in carcere, è ritenuto responsabile di diversi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e di detenzione illegale di armi clandestine. Il ventottenne Galanti Giovanni è agli arresti domiciliari per danneggiamento seguito da incendio.

La conferenza stampa è stata tenuta presso la Procura della Repubblica di Gela, alla quale hanno partecipato il Procuratore della Repubblica Fernando Asaro, il Questore di Caltanissetta dr Giovanni Signer e il Dirigente del Commissariato di Polizia di Niscemi Alessandro D’Arrigo.

I particolari dell’operazione. Tra dicembre 2017 e febbraio 2018, nel territorio di Niscemi si sono susseguiti diversi episodi di danneggiamento seguiti da incendio su autovetture e abitazioni. Preso atto della gravità del fenomeno e dei preoccupanti risvolti per i profili d’incolumità pubblica, è stata avviata un’’intensa attività d’indagine – anche tecnica – ad opera del Commissariato di Niscemi, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela. Le indagini hanno consentito agli inquirenti di evidenziare come queste azioni delittuose, fossero riconducibili a veri e propri atti di ritorsione avverso presunti torti subiti, più che a metodi d’intimidazione.

Gli attentati incendiari. Attraverso le intercettazioni e le registrazioni degli impianti di video sorveglianza gli inquirenti hanno fatto luce su due episodi di danneggiamento seguito da incendio. Il primo incendio, verificatosi nel mese di gennaio del 2018, in danno di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via, a seguito del quale conseguiva un incendio di vaste proporzioni che interessava anche il prospetto di un immobile abitato, mettendo così a rischio la vita d’ignari cittadini. A questo episodio è seguito un secondo incendio, consumato due giorni dopo, in cui è stata distrutta un’autovettura; anche in questo caso è stata messa a rischio la vita di persone innocenti, poiché le fiamme attaccavano il prospetto di un’abitazione civile.

Traffico di droga. Nel corso delle indagini è emersa una fiorente attività di traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana, che ha permesso ai poliziotti di procedere anche ad arresti in flagranza di reato. Tra tutti gli episodi riscontrati, emblematico appare l’’episodio che ha condotto all’’arresto in flagranza di reato di due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, di cui uno dei due –vistosi scoperto –aveva tentato di disfarsi, sciogliendo la sostanza nella vasca dei pesci rossi, poi morti avvelenati in conseguenza di tale azione. Il maldestro tentativo non andava a buon fine in quanto la cocaina, a mezzo sofisticate operazioni tecniche, è stata recuperata dai poliziotti della Polizia Scientifica di Niscemi.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/caltanissetta/227483/droga-e-armi-tre-pregiudicati-arrestati-a-niscemi.html)