Caltanissetta, è ai domiciliari ma litiga continuamente con i familiari: 30enne condotto in carcere

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Caltanissetta hanno condotto in carcere un 30enne originario del posto e posto ai domiciliari.

All’uomo, condannato in via definitiva dalla Corte di Appello nissena nel febbraio del 2019 ad un anno e 8 mesi di reclusione per furto aggravato, era stato concesso da parte del tribunale di sorveglianza l’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ma, sfortunatamente, la sua presenza non avrebbe favorito i rapporti con i familiari al punto tale da portare il Magistrato far sospendere la misura alternativa disponendo così il suo ritorno presso la casa circondariale.