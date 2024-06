In vista delle elezioni europee e comunali, programmate per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, il Comune di Caltanissetta ha predisposto una piattaforma web nella quale ciascun cittadino potrà consultare in tempo reale tutti i dati inerenti alle votazioni.

Cliccando su questo link sarà possibile visualizzare tutte le informazioni sull’andamento del voto.

In particolare sarà possibile verificare l’affluenza dei 54.566 aventi diritto al voto anche suddivisi in fasce orarie. Sabato 8 giugno saranno diffusi i dati alle ore 23.00 mentre domenica 9 giugno gli aggiornamenti arriveranno alle ore 12.00, 19.00 e 23.00.

Chiusi i seggi, alle ore 23.00 di domenica 9 giugno, si procederà immediatamente allo spoglio delle schede per il rinnovo dei rappresentanti al Parlamento Europeo (clicca sul link di seguito per verificare tutti i candidati rappresentanti al Parlamento Europeo ammessi al voto per la Circoscrizione elettorale V – Italia insulare Sicilia – Sardegna)

Lo spoglio delle schede per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale inizierà alle ore 15.00 di lunedì 10 giugno 2024.

I dati verranno letti e trasmessi in contemporanea. (clicca sul link di seguito per consultare tutti i candidati eleggibili a Sindaco e a consigliere comunale)

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera b del decreto-legge n. 7/2024 dalla mezzanotte di venerdì 7 giugno scatta il “silenzio elettorale”, a partire dal quale sono espressamente vietate tutte le forme di propaganda elettorale come i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Al fine di supportare i cittadini nelle operazioni di voto il Comune di Caltanissetta ha previsto delle aperture straordinarie dell’ufficio elettorale e dell’ufficio delle Carte d’Identità per consentire, a coloro i quali ne fossero sprovvisti, il rilascio dei documenti necessari.

Saranno aperti al pubblico:

Ufficio elettorale (senza prenotazione):

Venerdì 7 giugno dalle 09.00 alle 18.00 (orario continuato)

Sabato 8 giugno dalle 09.00 alle 23.00 (orario continuato)

Domenica 9 giugno dalle 07.00 alle 23.00 (orario continuato)

Ufficio carte d’identità:

Venerdì 7 giugno dalle 15.00 alle 18.00 (previa prenotazione)

Sabato 8 giugno orario continuato dalle 09.00 alle 23.00 (senza prenotazione)

Domenica 9 giugno orario continuato dalle 07.00 alle 23.00 (senza prenotazione)

Per tutte le informazioni e modalità di voto è possibile consultare la guida completa per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Caltanissetta.