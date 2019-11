Caltanissetta, entra in abitazione e si chiude in bagno: carabinieri arrestano immigrato

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Caltanissetta.

Gli uomini dell’arma dei carabinieri nisseni avrebbero arrestato un immigrato che, intorno alle 11 di ieri mattina, si era intrufolato all’interno della casa di un’anziana approfittando della porta lasciata momentaneamente aperta. Una volta all’interno dell’appartamento l’extracomunitario però avrebbe incontrato i parenti della pensionata e vedendosi braccato dall’arrivo ormai imminente dei militari nisseni, avvisati dal nipote della potenziale vittima di furto, si sarebbe dapprima divincolato dai presenti rompendo un tavolo per poi andarsi a rinchiudere in bagno.

Solo dopo che l’intervento dei carabinieri, che avrebbero usato lo spray aa peperoncino per stanare il malvivente, è stato possibile bloccare l’uomo e condurlo in caserma per gli accertamenti di rito.

Di Pietro Geremia