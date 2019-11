Caltanissetta, esercizi commerciali con lavoratori in nero: chiusi dai carabinieri

Connect on Linked in

Nel weekend appena trascorso gli uomini dell’arma dei carabinieri di Caltanissetta hanno sanzionato e chiuso 2 esercizi commerciali in cui sarebbero stati trovati dei lavoratori in nero.

Le indagini, svolte con la collaborazione di personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro, avrebbero accertato come in entrambi i locali interessati sarebbero state riscontate delle irregolarità circa l’assunzione di alcuni membri dello staff per un totale di 4 lavoratori in nero.

Data la mancanza di una corretta applicazione della normativa in materia di lavoro gli esercizi commerciali in questione sarebbero stati chiusi dai militari e i legittimi proprietari sarebbero stati i destinatari di una maxi sanzione amministrativa.

Di Pietro Geremia