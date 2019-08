Caltanissetta, fa la spesa e ruba telefonino a commessa: beccato 33enne

Connect on Linked in

Non è andata nel migliore dei modi la bravata messa a segno da parte di un 33enne originario di Caltanissetta nei giorni scorsi.

L’uomo si era recato presso il supermercato Carrefour sito in via Pietro Leone per fare la spesa come un normale cliente. Acquistata la merce però, all’atto di imbustare il furfante avrebbe approfittato della distrazione di una commessa riuscendo così a intascarsi il suo cellulare.

Una volta accortasi del furto, la povera vittima avrebbe allertato i carabinieri nisseni i quali, grazie ad una solerte attività investigativa, sarebbero riusciti a risalire all’autore del ladrocinio che sarebbe stato denunciato per furto aggravato.

Di Pietro Geremia