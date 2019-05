Caltanissetta, fermati con 15 chili di marijuana in spalla: arrestati 20enni

Print This Post

Gli uomini della polizia di stato di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato nei giorni scorsi due giovani residenti nel posto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due, rispettivamente di 26 e 28 anni e già noti alle forze dell’ordine, sarebbero stati notati dagli agenti nisseni mentre trasportavano su di un appezzamento di terreno un sacco a testa dall’aria altamente sospetta.

Una volta intimato di fermarsi, uno dei due avrebbe eseguito l’ordine mentre l’altro invece avrebbe gettato il sacco a terra per poi mettersi il cappuccio della felpa in testa e tentare una grossolana fuga fra i campi terminata poco dopo con il suo blocco. Una volta esaminato il contenuto dei sacchi, in cui vi erano 15 chili di sostanze stupefacenti, i due pregiudicati sono stati arrestati e condotti alla casa circondariale di Gela su disposizione della Procura della Repubblica.