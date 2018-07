Print This Post

Super vincita in un bar di Caltanissetta. Un uomo, accortosi di aver vinto 500 mila euro con un “Gratta & vinci” da 5 euro comprato in un bar di via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Caltanissetta, dopo aver fatto una fotocopia della vincita e andato nel bagno di quello stesso bar ed ha appeso sul muro la fotocopia del tagliando vincente scrivendo sotto “Grazie”.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato