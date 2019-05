Caltanissetta, giallo nel weekend: anziano ritrovato con ferite alla testa

Print This Post

Un misterioso ritrovamento è avvenuto sabato scorso nel paese di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

A quanto pare un uomo di 74 anni sarebbe stato ritrovato in un terreno sito in contrada Favara con numerose ferite alla testa e all’addome.

A scoprire il povero contadino, chino nei pressi di un decespugliatore ricoperto di sangue e dei rami spezzati, sarebbero stati dei passanti i quali hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 che, in men che non si dica, avrebbero portato l’anziano in elisoccorso presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici avrebbero medicato e suturato i tagli.

Sul luogo del ritrovamento anche gli uomini dell’arma dei carabinieri di Gela i quali hanno avviato le indagini atte a chiarire se sulla vicenda ci sia l’ombra di una aggressione o se sia stato solo uno sfortunato incidente sul lavoro.