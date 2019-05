Caltanissetta, giovani scappano da posto di blocco: inseguiti dalla polizia

Connect on Linked in

Gli agenti della polizia di stato di Caltanissetta hanno denunciato due giovani nisseni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.

A quanto pare i due sospettati, rispettivamente di 24 e 27 anni ed entrambi noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti giudiziari, sarebbero stati beccati in modalità pressoché identiche ma in due diverse occasioni durante un normale servizio di controllo del territorio portato avanti dai poliziotti dove nonostante l’alt intimato, non si sarebbero fermati facendo partire così un inseguimento per le vie della città.

Una volta beccati, i due sono stati portati nella locale Questura dove, dopo le formalità di rito, sono stati denunciati alla procura della Repubblica oltre alle contravvenzioni per violazione di norme del codice della strada.