Caltanissetta, vasto incendio invade un frigo macello sulla SS640: intervengono i Vigili del Fuoco

Connect on Linked in

Un vasto incendio è scoppiato, sabato pomeriggio, lungo la SS 640 in contrada Grottadacqua in territorio di Caltanissetta, causato da alcune sterpaglie che, in pochi minuti, ha raggiunto un edificio in cui vi erano dei materiali di plastica.

Sul posto, chiamati probabilmente da alcuni automobilisti, sono arrivate tre squadre dei Vigili del Fuoco che hanno fatto non poca fatica prima di spegnere il grosso incendio che si stava anche espandendo rischiando di colpire anche un impianto fotovoltaico.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato