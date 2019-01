Caltanissetta, guida l’auto e viene abbagliato dal sole: investita una 77enne

Print This Post

Si è conclusa nel peggiore dei modi la passeggiata mattutina per una 77enne di Caltanissetta.

La donna stava tranquillamente attraversando la via Gibil Habib quando, tutto d’un tratto, sarebbe stata travolta da una Toyota Yaris guidata un uomo di Gela di 51 anni il quale, a causa di un colpo di sole, non avrebbe visto la pensionata centrandola così in pieno.

Immediatamente dopo il sinistro si sono recati sul posto i sanitari del 118 i quali hanno caricato la donna in ambulanza e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove le sono state diagnosticate ferite su alcune parti del corpo e una probabile frattura alla spalla.

Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della polizia municipale che ha preso i rilievi di rito atti a chiarire la dinamica del sinistro.

Di Pietro Geremia