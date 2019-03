Caltanissetta, il cliente non paga e pusher lo picchia: arrestato 30enne

Print This Post

Gli uomini della polizia di Stato di Caltanissetta hanno arrestato un pusher di 30 anni residente a Gela con l’accusa di spaccio di droga, lesioni, rapina e tentata estorsione.

Secondo le indagini dei poliziotti nisseni, pare che lo spacciatore gelese, già conosciuto per via di numerosi precedenti penali, abbia fatto finire all’ospedale a suon di pugni un povero tossicodipendente di 32 anni per un debito di 1.500 euro dovuto all’acquisto nel tempo di circa 15 grammi di cocaina.

In seguito all’escalation di rabbia, che ha fatto finire il 32enne all’ospedale, sono dunque partite le indagini dei poliziotti che hanno compreso anche una perquisizione domiciliare a casa dell’indagato dove sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni quantitativi di droga, denaro contante e un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito, il pusher è stato rinchiuso nella casa circondariale di contrada Balate su disposizione della autorità giudiziaria.

Di Pietro Geremia