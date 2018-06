Caltanissetta, la GdF è riuscita a confiscare sequestrare 100 milioni di euro di beni nell’ultimo anno

Print This Post

Un vero e proprio tesoretto è stato sottratto alla malavita e alle organizzazioni criminali da parte della Guardia di Finanza di Caltanissetta.

Gli uomini delle Fiamme Gialle nissene infatti, nell’ultimo anno sono riusciti ad operare una quindicina di arresti, centinaia di segnalazioni, delle quali oltre 500 per svariate ipotesi di reato, sequestri e confische che complessivamente hanno toccato le incredibili quote di 100 milioni di euro nonché danni erariali per oltre 42 milioni di euro ed evasioni fiscali milionarie.

Un lavoro abnorme che ha dunque portato i suoi frutti e che ha dato un grande scossone alla criminalità organizzata ed economica, vigilanza sulla spesa pubblica, alle frodi fiscali, alla contraffazione, al falso made in Italy ed alla commercializzazione di prodotti non sicuri o dannosi per la salute e controllo economico del territorio guardando al contrasto del fenomeno droga.

Di Pietro Geremia