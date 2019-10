Caltanissetta, laureato in economia ma fa il dentista abusivo: arrestato 42enne

Print This Post

A seguito di un’indagine portata avanti dai carabinieri e dalla guardia di finanza di Caltanissetta un uomo di 42 anni è stato arrestato per esercizio abusivo della professione medica.

Le attività poste in essere dalle forze dell’ordine nissene avrebbero dunque consentito di beccare l’uomo, laureato in economia, a svolgere abusivamente la professione di dentista procurando tra le altre cose delle lesioni personali gravi connesse alle maldestre pratiche sanitarie da lui messe in atto.

In seguito al blitz all’interno del centro odontoiatrico sarebbero inoltre stati beccati un odontotecnico, un igienista dentale e il direttore sanitario per i quali è scattata la sospensione temporanea dell’esercizio delle rispettive professionisti.

Di Pietro Geremia