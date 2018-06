Caltanissetta, l’ex giudice Saguto si reca in aula: “Mi difenderò”

Connect on Linked in

Silvana Saguto torna in aula: non come magistrato bensì come imputata. L’ex giudice nonché ex presidente della sezione misure si prevenzione del tribunale di Palermo, destituita dal Csm per via del processo nei suoi confronti per i reati di corruzione, abuso d’ufficio e concussione, ha deciso infatti di recarsi in aula del tribunale di Caltanissetta con la precisa intenzione di difendersi dalle accuse:

”Finora non sono stata presente per motivi di salute e me ne scuso, mi difenderò in questa sede con tutti gli strumenti che la legge mi riconosce anche facendo dichiarazioni spontanee tutte le volte che lo riterrò”.Davanti ai giudici nello specifico, si discute della cattiva gestione dell’assegnazione degli incarichi di amministratori giudiziario dati, secondo l’accusa , solo a persone del cerchio magico dell’ex magistrato.

Di Pietro Geremia