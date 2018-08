Caltanissetta, litiga con la convivente e la cosparge di benzina minacciandola di morte: arrestato 40enne

Connect on Linked in

Poteva finire molto male per una donna originaria della provincia di Caltanissetta nei giorni scorsi.

In seguito a quella che pare sia stata l’ennesima lite di coppia, C.L., 40enne di Serradifalco, pare che abbia iniziato dapprima a minacciare di morte la propria compagna per poi prendere successivamente della benzina e lanciargliela addosso bagnando così tutti gli indumenti indossati dalla donna.

Fortunatamente però, la vittima è riuscita a divincolarsi da quella che avrebbe potuto essere una vera e propria aggressione mortale scappando dall’ormai ex rifugio d’amore e a chiamare gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali sono immediatamente intervenuti sul posto arrestando così il 40enne con l’accusa maltrattamenti e trasferendolo presso il carcere di Caltanissetta.

Di Pietro Geremia