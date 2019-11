Caltanissetta, litiga e aggredisce la convivente: arrestato 27enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato un 27enne originario di San Cataldo per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’operazione dei militari sarebbe avvenuta in seguito ad una richiesta telefonica pervenuta presso la locale tenenza dove veniva segnalato un litigio domestico tra un uomo e una donna scaturito in violenza fisica.

Una volta giunti sul posto la donna non solo avrebbe confermato quanto ipotizzato dagli inquirenti ma avrebbe pure aggiunto come tali comportamenti violenti fossero già stati messi a segno dal consorte il quale, in base alla ricostruzione e alle dichiarazioni della vittima, sarebbe stato dunque arrestato e condotto presso il carcere di Malaspina.