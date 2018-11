Caltanissetta, lotta agli zozzoni della spazzatura: raffica di multe

Il comune di Caltanissetta ha deciso di dichiarare guerra agli zozzoni.



Negli ultimi giorni gli agenti della polizia municipale nissena hanno attivato una serie di provvedimenti atti a contrastare il fenomeno dell’abbandono selvaggio di rifiuti sulla pubblica via.

Per dare una forte scossa a tali comportamenti che deturpano l’ambiente infatti, vigili urbani in borghese e con auto civetta si sono messi di buona lena iniziando dunque a far piovere, fino ad ora, ben 55 di multe sui trasgressori non solo per l’abbandono di spazzatura fuori dai cassonetti ma anche per la non corretta separazione della raccolta differenziata.

Di Pietro Geremia