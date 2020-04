Caltanissetta, migrante trovato morto in centro accoglienza: parte la protesta

Connect on Linked in

Attimi senza dubbio concitati quelli trascorsi nella giornata di ieri a Caltanissetta.

All’interno del centro per migranti situato a Pian del Lago pare che un 34enne di origini tunisine ospite della struttura sia stato ritrovato deceduto per cause naturali.

A quanto pare l’uomo era andato a letto la sera prima senza alcun apparente malessere per poi essere ritrovato cadavere dal personale di stazza nella struttura che avrebbe dovuto fare i conto con una protesta in piena regola messa in atto dagli altri ospiti i quali, in preda alla rabbia, hanno dato fuoco agli alloggi.

Solo l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, e delle forze dell’ordine avrebbe riportato la calma all’interno del centro dove la vita tornerà a scorrere normalmente.