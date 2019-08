Caltanissetta, minorenne da fuoco a materasso in carcere: salvato da agente

Print This Post

Una tragedia è stata sfiorata nei giorni scorsi a Caltanissetta.

All’interno della sezione minorile della casa circondariale nissena un 17enne, per cause ancora da comprendere, avrebbe dato fuoco al materasso della cella in cui era rinchiuso.

Ad accorgersi del rogo in atto sarebbe stato fortunatamente un agente in servizio che si sarebbe precipitato dentro la stanza facendo uscire il giovane ma restando allo stesso tempo intrappolato all’interno della cella.

Solo l’intervento dei colleghi che sentendo le urla dell’uomo sarebbero riusciti a tirarlo fuori avrebbe permesso di evitare la tragedia.

Una volta fatto uscire e messo la zona in sicurezza, il poliziotto penitenziario è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso.

Di Pietro Geremi