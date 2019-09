Caltanissetta, minorenne vaga per la A19: forze dell’ordine lo riportano in comunità

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia stradale di Caltanissetta hanno “beccato” un minorenne a vagare lungo la A19.

La segnalazione alle forze dell’ordine sarebbe arrivata da dei passanti i quali dunque avevano intravisto il giovane nei pressi dello svincolo per la provincia nissena permettendo così agli agenti di raggiungerlo prima che potesse avvenire qualche immane tragedia.

Stando a quanto emerso il ragazzino si era allontanato arbitrariamente dalla comunità per minori in cui alloggiava e, una volta rassicurato e rifocillato, vi sarebbe stato riaccompagnato in un batter d’occhio.

Di Pietro Geremia