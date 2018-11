Caltanissetta, morto in un incidente perchè manca guard-rail: condannata l’ex Provincia

Dopo 4 anni dal tragico incidente che ha visto morire un uomo finendo per in una scarpata dopo un volo di tre metri a bordo della sua Opel Astra, è finalmente arrivato il verdetto dei giudici di Caltanissetta.

I magistrati nisseni hanno infatti condannato il Libero Consorzio comunale nisseno a un maxi risarcimento di oltre un milione di euro nei confronti degli eredi del povero automobilista deceduto in un incidente stradale perché mancava il guard-rail.

Nel dettaglio, l’uomo residente in un comune della provincia, è morto nel 2014 finendo all’interno di una scarpata in cui non c’era la barriera di protezione. Superate le prime tragiche fasi di dolore e lutto, i familiari hanno dunque denunciato l’ex provincia nissena per la mancata installazione dei guardrail richiesti per legge ottenendo così il risarcimento dei danni sia per la moglie, che riceverà la somma di 180 mila euro, sia per i cinque figli con 166 mila euro ciascuno. Sentito il verdetto, l’ente ha deciso di presentare appello.

Di Pietro Geremia